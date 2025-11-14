Job Dating Exclusif : Boostez Votre Carrière dans l’Élevage avec Gourmaud Sélection et le Couvoir de la Seigneurtière ! Vieillevigne – Agence CLISSON Saint-André-Treize-Voies

Job Dating Exclusif : Boostez Votre Carrière dans l’Élevage avec Gourmaud Sélection et le Couvoir de la Seigneurtière ! Vendredi 14 novembre, 08h00 Vieillevigne – Agence CLISSON Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Participez à notre Job Dating exclusif organisé par Orvia pour découvrir des opportunités dans le secteur de l’élevage au sein de Gourmaud Sélection et le Couvoir de la Seigneurtière. Les candidats seront présélectionnés pour le Job dating (afin de valider certains éléments avant votre inscription).

Présentation du groupe, de ses structures et des postes » Découvrez les opportunités disponibles chez Gourmaud Sélection et Couvoir de la Seigneurtière ». Entretiens individuels avec le recruteur Con

Vieillevigne – Agence CLISSON 44116 Vieillevigne Saint-André-Treize-Voies 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire

