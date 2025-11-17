job dating formation conduite ferroviaire avec CDI à la clé! Agence Yerres Yerres

job dating formation conduite ferroviaire avec CDI à la clé! Lundi 17 novembre, 09h45 Agence Yerres Essonne

Vous visez le poste de conducteur de train? Formez-vous avec le Centre d’accompagnement pédagogique et professionnel et l’IUT d’EVRY ou BRETIGNY et décrochez votre CDI à l’issu avec les entreprises ferroviaires partenaires. Prérequis: Obtention du BAC obligatoire permis B obtenu ou en cours ou moyen assurant votre mobilité Merci de réaliser IMPERATIVEMENT le MOOC SNCF ( taper MOOC SNCF sur google) conserver vos résultats pour les présenter à l’employeur au cours de votre RDV. IMPORTANT: EN CAS D

