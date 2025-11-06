Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon
Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon jeudi 6 novembre 2025.
Job Dating Industrie agence Temporis
Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-06 09:00:00
fin : 2025-11-06 12:00:00
2025-11-06
Job dating spécial Industrie le 6 novembre matin
En prévision de la Semaine de l’Industrie, venez rencontrer l’agence intérimaire Temporis !
A la clé, des missions sur différents métiers de l’industrie, que vous soyez expérimenté(e)s ou non !
Inscription uniquement par rendez-vous, via mes événements emploi
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513479/job-dating-industrie-venez-rencontrer-temporis-a-l-agence-france-travail-d-ancenis-sur-rdv-uniquement-ancenis-saint-gereon
Vous serez ensuite recontacté(e) par téléphone par Temporis pour vous confirmer le créneau de rendez-vous choisi dans la matinée du jeudi 6 novembre.
Pensez à apporter votre CV ! .
Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 95 28 57 rebecca.rcpa@gmail.com
English :
Special Industry job dating on November 6 morning
German :
Job dating special Industrie am 6. November vormittags
Italiano :
Appuntamento speciale con il lavoro nell’industria la mattina del 6 novembre
Espanol :
Cita especial con el empleo en la industria en la mañana del 6 de noviembre
L’événement Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis