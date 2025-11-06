Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon

Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon jeudi 6 novembre 2025.

Job Dating Industrie agence Temporis

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 09:00:00
fin : 2025-11-06 12:00:00

Date(s) :
2025-11-06

Job dating spécial Industrie le 6 novembre matin
En prévision de la Semaine de l’Industrie, venez rencontrer l’agence intérimaire Temporis !

A la clé, des missions sur différents métiers de l’industrie, que vous soyez expérimenté(e)s ou non !

Inscription uniquement par rendez-vous, via mes événements emploi

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513479/job-dating-industrie-venez-rencontrer-temporis-a-l-agence-france-travail-d-ancenis-sur-rdv-uniquement-ancenis-saint-gereon

Vous serez ensuite recontacté(e) par téléphone par Temporis pour vous confirmer le créneau de rendez-vous choisi dans la matinée du jeudi 6 novembre.

Pensez à apporter votre CV !   .

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 95 28 57  rebecca.rcpa@gmail.com

English :

Special Industry job dating on November 6 morning

German :

Job dating special Industrie am 6. November vormittags

Italiano :

Appuntamento speciale con il lavoro nell’industria la mattina del 6 novembre

Espanol :

Cita especial con el empleo en la industria en la mañana del 6 de noviembre

L’événement Job Dating Industrie agence Temporis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis