Job Dating Industrie Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Clermont-Ferrand

Job Dating Industrie Mardi 18 novembre, 08h00 Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

France Travail Clermont Jouhaux organise un Job dating orienté Industrie au sein du Hall 32 le mardi 18 novembre 2025 de 9h00 à 12h30. Plusieurs entreprises seront présentes et divers postes à pourvoir sur des emplois qualifiés ou peu qualifiés (candidats avec ou sans expérience mais intéressés par l’industrie).

Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/441948 »}]

France Travail Clermont Jouhaux organise un Job dating orienté Industrie au sein du Hall 32 le mardi 18 novembre 2025 de 9h00 à 12h30. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie