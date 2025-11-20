Job Dating Industrie et énergies renouvelables 333 Valence
Job Dating Industrie et énergies renouvelables 333 Valence jeudi 20 novembre 2025.
Job Dating Industrie et énergies renouvelables Jeudi 20 novembre, 09h00 333 Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00
Vous êtes en recherche d’emploi, en reconversion ou en réflexion
sur une orientation professionnelle ?
Vous souhaitez en savoir plus sur les nombreux métiers de l’industrie
sur le territoire ?
Rendez-vous le jeudi 20 novembre, de 9 h à 12 h, en accès libre,
au 333 (333, avenue Victor-Hugo à Valence) pour :
- Vous informer sur les métiers, de tous niveaux d’études dès la 3e
- Rencontrer des recruteurs et leur présenter votre CV
- Découvrir les métiers en réalité virtuelle et via des ateliers ludiques
- Échanger avec des organismes de formation
333 333 avenue victor hugo 26000 valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Recruteurs, Entreprises, Centres de formation, Ateliers, et Animations réunis toute une matinée au 333 av.Victor Hugo pour des candidats en recherche emploi, en reconversion ou en découverte métier Job dating – industrie – énergie renouvelable – énergie verte – recrutement – offres de poste