Job Dating Industrie et énergies renouvelables 333 Valence

Job Dating Industrie et énergies renouvelables Jeudi 20 novembre, 09h00 333 Drôme

Vous êtes en recherche d’emploi, en reconversion ou en réflexion

sur une orientation professionnelle ?

Vous souhaitez en savoir plus sur les nombreux métiers de l’industrie

sur le territoire ?

Rendez-vous le jeudi 20 novembre, de 9 h à 12 h, en accès libre,

au 333 (333, avenue Victor-Hugo à Valence) pour :

Vous informer sur les métiers, de tous niveaux d’études dès la 3e

Rencontrer des recruteurs et leur présenter votre CV

Découvrir les métiers en réalité virtuelle et via des ateliers ludiques

Échanger avec des organismes de formation

333 333 avenue victor hugo 26000 valence Valence

