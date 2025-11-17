Job Dating Industrie Pole Formation UIMM Rochefort Rochefort

Job Dating Industrie Lundi 17 novembre, 14h00 Pole Formation UIMM Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Le Pole Formation UIMM Poitou-Charentes vous propose, dans ses locaux de Rochefort (23 avenue André Dulin 17300 Rochefort), de venir rencontrer des entreprises industrielles du bassin.

Cet événement qui se tiendra le lundi 17/11/25 à 14h est ouvert à tout public qui souhaiterait échanger sur un projet emploi / formation avec des entreprises industrielles.

La semaine du handicap se tenant en même temps que la semaine de l’industrie, vous aurez également la possibilité de pouvoir échanger avec un(e) conseiller(e) de Cap Emploi 17 lors de cette action.

Inscription souhaitée.

Pole Formation UIMM Rochefort 23 avenue André Dulin 17300 rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

