Job Dating Industrie : Rencontrez vos futurs employeurs et découvrez des métiers passionnants ! Boué – Agence HIRSON Boué

Job Dating Industrie : Rencontrez vos futurs employeurs et découvrez des métiers passionnants ! Mardi 18 novembre, 10h00 Boué – Agence HIRSON Aisne

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Participez à notre Job Dating spécial industrie organisé par la METS en partenariat avec France Travail, Mission locale, Cap emploi et le département. Cet événement vous offre une opportunité unique de rencontrer des employeurs de l’industrie, de découvrir des métiers passionnants et de rencontrer des organismes de formation. Venez essayer des casques de réalité virtuelle et découvrez la méthode de recrutement par simulation. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’industrie et

Boué – Agence HIRSON 02450 Boué Boué 02450 Aisne Hauts-de-France

