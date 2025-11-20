Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie Le 333 Valence
Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie Le 333 Valence jeudi 20 novembre 2025.
Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie
Le 333 333 avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 09:00:00
fin : 2025-11-20 12:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Venez rencontrer des entreprises et organismes de formation du secteur de l’Industrie ! En effet, le réseau pour l’emploi vous offre la possibilité de venir vous renseigner sur un secteur qui recrute l’Industrie !
Le 333 333 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and meet companies and training organizations from the industrial sector! The employment network is offering you the chance to find out more about a sector that’s hiring: industry!
German :
Treffen Sie Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus dem Industriesektor! Das Netzwerk für Beschäftigung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über einen Sektor zu informieren, der Arbeitskräfte anwirbt: die Industrie!
Italiano :
Venite a conoscere le aziende e gli enti di formazione del settore industriale! La rete per l’impiego vi offre la possibilità di saperne di più su un settore che sta assumendo: l’industria!
Espanol :
¡Ven a conocer empresas y organismos de formación del sector de la Industria! La red de empleo le ofrece la oportunidad de conocer mejor un sector que está contratando: ¡la industria!
L’événement Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme