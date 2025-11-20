Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie Le 333 Valence

Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie

Le 333 avenue Victor Hugo Valence Drôme

Début : 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-20 12:00:00

2025-11-20

Venez rencontrer des entreprises et organismes de formation du secteur de l’Industrie ! En effet, le réseau pour l’emploi vous offre la possibilité de venir vous renseigner sur un secteur qui recrute l’Industrie !

English :

Come and meet companies and training organizations from the industrial sector! The employment network is offering you the chance to find out more about a sector that’s hiring: industry!

German :

Treffen Sie Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus dem Industriesektor! Das Netzwerk für Beschäftigung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über einen Sektor zu informieren, der Arbeitskräfte anwirbt: die Industrie!

Italiano :

Venite a conoscere le aziende e gli enti di formazione del settore industriale! La rete per l’impiego vi offre la possibilità di saperne di più su un settore che sta assumendo: l’industria!

Espanol :

¡Ven a conocer empresas y organismos de formación del sector de la Industria! La red de empleo le ofrece la oportunidad de conocer mejor un sector que está contratando: ¡la industria!

L’événement Job Dating Industrie Semaine de l’Industrie Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme