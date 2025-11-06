Job dating Industrie – Venez rencontrer Temporis à l’agence France Travail d’Ancenis (sur RDV uniquement) Ancenis-Saint-Géréon – Agence ANCENIS Ancenis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Vous recherchez du travail sur Ancenis? Vous êtes motivé(e) et disponible immédiatement? En prévision de la Semaine de l’Industrie, venez rencontrer l’agence intérimaire Temporis ! A la clé Des missions sur différents métiers de l’industrie, que vous soyez expérimenté(e)s ou non ! Inscription uniquement par rendez-vous en cliquant sur l’onglet « je m’inscris » en haut à droite de votre écran. Vous serez ensuite recontacté(e) par téléphone par Temporis pour vous confirmer le créneau de rendez-vous

