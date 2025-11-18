Job dating Interim » Industrie » Mardi 18 novembre, 08h00 Villenave-d’Ornon – Agence VILLENAVE D ORNON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T09:00:00+01:00

Ce job dating est organisé dans le cadre de la semaine de l’Industrie Vous aurez l’occasion de rencontrer l’agence CRIT intervenant notamment sur les secteurs de la soudure, électromécanique, tournage/fraisage, tôlerie, peinture industrielle … Conseiller clientèle Entretien individuel avec Crit, TRIANGLE INTERIM, MORGAN SERVICES

Inscrivez-vous et venez rencontrer en direct les agence d’intérim de votre secteur et saisissez de nouvelles opportunités professionnelles en mission intérim, CDD mai

Villenave-d’Ornon – Agence VILLENAVE D ORNON 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526934 »}]

Ce job dating est organisé dans le cadre de la semaine de l’Industrie Vous aurez l’occasion de rencontrer l’agence CRIT intervenant notamment sur les secteurs de la soudure, électromécanique, tournage 1 jeune 1 solution La semaine de l’emploi intérimaire