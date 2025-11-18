Job dating Interim » Industrie » Mardi 18 novembre, 09h00 Villenave-d’Ornon – Agence VILLENAVE D ORNON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Ce job dating est organisé dans le cadre de la semaine de l’Industrie Vous aurez l’occasion de rencontrer l’agence CRIT intervenant notamment sur les secteurs de la soudure, électromécanique, tournage/fraisage, tôlerie, peinture industrielle … Conseiller clientèle Entretien individuel avec Crit, TRIANGLE INTERIM, MORGAN SERVICES

Inscrivez-vous et venez rencontrer en direct les agence d’intérim de votre secteur et saisissez de nouvelles opportunités professionnelles en mission intérim, CDD mai

Villenave-d’Ornon – Agence VILLENAVE D ORNON 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526945 »}]

Ce job dating est organisé dans le cadre de la semaine de l’Industrie Vous aurez l’occasion de rencontrer l’agence CRIT intervenant notamment sur les secteurs de la soudure, électromécanique, tournage La semaine de l’emploi intérimaire #TousMobilisés