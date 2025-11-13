Job Dating INTERIM spécial INDUSTRIE: Venez rencontrer les agences du secteur! Agence ISSOIRE Issoire

Job Dating INTERIM spécial INDUSTRIE: Venez rencontrer les agences du secteur! Jeudi 13 novembre, 07h00 Agence ISSOIRE Puy-de-Dôme

Job Dating Intérim : Foyer « la passerelle » Chemin du bout du monde 63500 Issoire. Vous recherchez un emploi dans le domaine de l’INDUSTRIE ! Venez rencontrer les agences de travail temporaire du bassin d’Issoire, découvrir les conditions d’exercice, les besoins du territoire et avoir un entretien avec les recruteurs. Les agences présentes ( Confirmation 1 semaine avant l’évènement) : ADECCO – MANPOWER – RANDSTAD – VAL D’ALLIER INTERIM – D.F.I intérim et recrutement – ACTO INTERIM – CRIT – RANDST

Job Dating Intérim : Foyer « la passerelle » Chemin du bout du monde 63500 Issoire. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire