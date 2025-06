Job dating Jobs d’été de dernière minute à Caen – Info Jeunes Normandie (CRIJ Normandie) Caen 20 juin 2025 14:00

Calvados

Job dating Jobs d’été de dernière minute à Caen Info Jeunes Normandie (CRIJ Normandie) 16 Rue Neuve Saint-Jean Caen Calvados

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-06-20 18:00:00

2025-06-20

Info Jeunes Normandie et France Travail Normandie s’associent du 16 au 30 juin et organisent l’opération « Jobs d’été de dernière minute », avec une sélection de près de 400 offres est à retrouver en ligne sur les sites d’Info Jeunes Normandie et de France Travail, et un job dating de 14h à 18h, en accès libre et gratuit :

– À Caen, le vendredi 20 juin au 16 rue Neuve Saint-Jean.

Des entreprises seront présentes pour recruter sur place Elis, GE 14, Pierre & Vacances, les Éclaireuses et Éclaireurs de France.

Ne manquez pas cette dernière opportunité pour trouver un job d’été !

Info Jeunes Normandie (CRIJ Normandie) 16 Rue Neuve Saint-Jean

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Job dating Jobs d’été de dernière minute à Caen

Info Jeunes Normandie and France Travail Normandie are joining forces from June 16 to 30 to organize the « Last Minute Summer Jobs » operation, with a selection of almost 400 job offers to be found online on the Info Jeunes Normandie and France Travail websites, and a job dating event from 2pm to 6pm, free of charge:

– In Caen, on Friday June 20 at 16 rue Neuve Saint-Jean.

On-site recruiters will include Elis, GE 14, Pierre & Vacances and Les Éclaireuses et Éclaireurs de France.

Don’t miss this last opportunity to find a summer job!

German : Job dating Jobs d’été de dernière minute à Caen

Info Jeunes Normandie und France Travail Normandie organisieren gemeinsam vom 16. bis 30. Juni die Aktion « Last-Minute-Sommerjobs » mit einer Auswahl von fast 400 Angeboten, die online auf den Websites von Info Jeunes Normandie und France Travail zu finden sind, und einem Job-Dating von 14 bis 18 Uhr, das frei zugänglich und kostenlos ist:

– In Caen, am Freitag, den 20. Juni, in der 16 rue Neuve Saint-Jean.

Unternehmen werden anwesend sein, um vor Ort zu rekrutieren: Elis, GE 14, Pierre & Vacances, die Éclaireuses et Éclaireurs de France (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Frankreichs).

Verpassen Sie nicht diese letzte Gelegenheit, einen Sommerjob zu finden!

Italiano :

Info Jeunes Normandie e France Travail Normandie uniscono le forze per organizzare dal 16 al 30 giugno l’operazione « Last Minute Summer Jobs », con una selezione di quasi 400 offerte di lavoro da trovare online sui siti web di Info Jeunes Normandie e France Travail, e un evento di job dating dalle 14 alle 18, gratuito:

– A Caen, venerdì 20 giugno, al numero 16 di rue Neuve Saint-Jean.

Numerose aziende saranno a disposizione per le assunzioni: Elis, GE 14, Pierre & Vacances e Les Éclaireuses et Éclaireurs de France.

Non perdete quest’ultima occasione per trovare un lavoro estivo!

Espanol :

Info Jeunes Normandie y France Travail Normandie se unen del 16 al 30 de junio para organizar la operación « Empleos de verano de última hora », con una selección de casi 400 ofertas de empleo que se podrán encontrar en línea en las páginas web de Info Jeunes Normandie y France Travail, y un evento de búsqueda de empleo de 14 a 18 h, gratuito:

– En Caen, el viernes 20 de junio en el 16 rue Neuve Saint-Jean.

Varias empresas estarán presentes para contratar personal: Elis, GE 14, Pierre & Vacances y Les Éclaireuses et Éclaireurs de France.

No se pierda esta última oportunidad de encontrar un trabajo de verano

