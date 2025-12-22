Job dating Kloar, Place du marché Clohars-Carnoët

Job dating Kloar

Place du marché Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Une centaine d’emplois à pourvoir. Saisonniers et CDI

Une petite trentaine de professionnels sera présente pharmacie, menuiserie, camping, bar, restaurant, le magasin Carrefour, entretien et jardinage, hôtel, etc.

Sur le parvis de l’église, si le temps le permet, ou dans le hall du complexe sportif. .

Place du marché Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 67 45 18 35

