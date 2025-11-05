Job dating Les Fromageries Occitanes Villefranche-de-Lauragais – Agence VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais

Job dating Les Fromageries Occitanes Mercredi 5 novembre, 08h30 Villefranche-de-Lauragais – Agence VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T11:30:00+01:00

Vous recherchez un emploi dans le Lauragais ? En prévision d’une période de forte croissance, Les fromageries Occitanes relancent leur campagne de recrutement. Venez découvrir les locaux des Fromageries Occitanes et les opportunités d’emploi. Différents postes sont à pourvoir : – agents de production alimentaire (F/H) – Conducteurs de machines (F/H) – Opérateurs agent de nettoyage (F/H) Venez participer au JOB DATING des Fromageries Occitanes qui aura lieu dans leurs locaux le : 5 novembre de 9h

Villefranche-de-Lauragais – Agence VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 31290 Villefranche-de-Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519528 »}]

