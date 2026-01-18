Job Dating La halle de l’Immobilier Limoges

Job Dating

La halle de l’Immobilier 310 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

La Halle de l’Immobilier ouvre ses portes pour une matinée dédiée aux rencontres professionnelles. Que vous soyez en recherche d’opportunités, en reconversion ou simplement curieux de découvrir de nouveaux métiers, ce job dating est l’occasion d’échanger directement avec les acteurs de notre écosystème, de poser vos questions et de créer des connexions concrètes.

Ici, pas de parcours figé on parle projets, ambitions, perspectives et avenir professionnel.

La halle de l’Immobilier 310 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 00 01

