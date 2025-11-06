JOB DATING – L’industrie recrute à Valenciennes Cité des Congrès de Valenciennes Anzin

JOB DATING – L’industrie recrute à Valenciennes Jeudi 6 novembre, 16h00 Cité des Congrès de Valenciennes Nord

L’UIMM Grand Hainaut réunira une vingtaine d’entreprises locales pour un évènement de recrutement à Valenciennes le jeudi 6 novembre.

Plus d’une centaine de postes proposés, essentiellement en CDI, exclusivement dans le secteur de l’industrie et notamment dans le domaine de l’automobile, du nucléaire et de la maintenance industrielle.

Cité des Congrès de Valenciennes 59410 ANZIN Anzin 59410 Nord Hauts-de-France

