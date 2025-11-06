Job Dating : L’industrie recrute à Valenciennes ! Valenciennes Valenciennes

Job Dating : L’industrie recrute à Valenciennes ! Valenciennes Valenciennes Jeudi 6 novembre, 16h00 Attention pour finaliser votre pré-inscription c’est par ici : https://job.wiz.bi/cUnTD

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance dans le secteur de l’industrie ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par **l’UIMM Grand Hainaut en collaboration avec France Travail.**

**Pour en savoir plus et vous inscrire :** [https://job.wiz.bi/cUnTD](https://job.wiz.bi/cUnTD)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T20:00:00.000+01:00

06 27 92 71 01 mailys@obendy.com https://job.wiz.bi/cUnTD

Valenciennes Valenciennes Valenciennes 59300 Nord