JOB DATING : L’Industrie recrute ! Maison des entreprises Annecy

JOB DATING : L’Industrie recrute ! Mardi 25 novembre, 09h00 Maison des entreprises Haute-Savoie

France Travail, l’UIMM et leurs partenaires vous invitent à une matinée dédiée à l’emploi dans l’industrie.

Que vous soyez demandeur d’emploi, en reconversion, ou jeune diplômé , ce rendez-vous est fait pour vous.

De nombreuses entreprises du bassin d’Annecy seront présentes pour proposer des postes variés :

Production, logistique, maintenance, qualité

Métiers du support administratif, technique, commercial ou industriel

Postes en CDD, CDI, etc

L’industrie, c’est un secteur innovant, formateur et porteur d’avenir, où la motivation compte souvent plus que le diplôme.

Les postes proposés couvrent différents rythmes de travail (journée, 2×8, 3×8 ou nuit).

C’est donc l’occasion idéale pour rencontrer directement les recruteurs, découvrir leurs besoins, poser vos questions, décrocher une immersionn professionnelle, une formation avant embauche ou un emploi dès la fin de l’événement !

Recrutements par les industries du bassin d'Annecy, en CDI ou CDD, avec ou sans qualification/expérience