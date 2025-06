Job Dating management LIDL – Agence RENNES CENTRE Rennes 20 juin 2025

Job Dating management LIDL Agence RENNES CENTRE Rennes Vendredi 20 juin, 13h00

Venez rencontrer l’entreprise LIDL pour une session de recrutement au centre commercial de la visitation à Rennes !Postes :- Adjoint manager de supermarché (h/f) sur le 35 – Directeur de supermarc…

Venez rencontrer l’entreprise LIDL pour une session de recrutement au centre commercial de la visitation à Rennes !Postes :- Adjoint manager de supermarché (h/f) sur le 35 – Directeur de supermarché (h/f)Expérience demandée :Bac exigéExpérience en GMS, restauration, hôtellerie exigée Expérience en management exigée

Rencontre avec l’employeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T17:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/456821

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine