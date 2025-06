JOB DATING MANPOWER Métiers de l’énergie ! Agence RENNES OUEST Rennes 9 juillet 2025

JOB DATING MANPOWER Métiers de l’énergie ! Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 9 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine

Manpower BTP ouvre ses portes aux métiers de l’énergie afin de répondre aux besoins climatiques.Nous recherchons :•Plombier (H/F)•Chauffagiste (H/F)•Électricien (H/F)•Technicien de maintenance CVC (H/F)•Agent de maintenance CVC (H/F)•Frigoriste (H/F)…•Monteur réseaux (H/F)

Nous vous invitons à vous inscrire via Mes Evénements Emploi puis vous serez recontacté par un agent de talents de MANPOWER pour vous fixer un rendez-vous individuel.N’oubliez pas votre CV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/460701

Agence RENNES OUEST 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine