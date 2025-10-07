JOB DATING METIERS DU BATIMENT Agence RENNES EST Rennes

Fédération Française du Bâtiment d’Ille et Vilaine organise un job dating le 7 octobre dans le cadre de la semaine du Bâtiment, venez rencontrer une trentaine d’entreprises du bâtiment en situation de recrutement, tous les métiers sont concernés (gros oeuvre, second oeuvre, bureau d’études).N’oubliez pas vos cv !

Début : 2025-10-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T16:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/463347

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine