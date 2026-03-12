Job dating Métiers du soin au CHU de Nantes Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 10:00 – 15:00

Gratuit : non

Le CHU de Nantes organise un job dating consacré aux métiers du soin le jeudi 19 mars 2026 de 10h à 15h, afin de faire découvrir les opportunités professionnelles proposées au sein de l’établissement. Les candidats sont invités à rencontrer les équipes hospitalières à l’Hôpital Saint-Jacques – Bâtiment Providence (85 rue Saint-Jacques, 44200 Nantes). Ce temps d’échange privilégié permettra aux participants de découvrir leur futur environnement de travail, d’échanger avec les recruteurs et de postuler directement sur place. De nombreux postes sont à pourvoir dans des domaines variés :• Infirmiers,• Aides-soignants,• Métiers de la rééducation,• Agents de service hospitalier.

Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes 44200

https://www.chu-nantes.fr/job-dating-special-soignants-rejoignez-nous



