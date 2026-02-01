Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration Crozon

Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration

Rendez-vous de 9h30 à 12h à l’Escale Marine

7 rue de l’Atlantique , 29160 Crozon

Présence d’entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, de l’intérim, du commerce…

Renseignements au 02 98 27 22 54 franceservice@comcom-crozon.bzh

Offres d’emploi sur le site https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/ .

