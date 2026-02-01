Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration Crozon
Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration Crozon samedi 28 février 2026.
Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration
7 Rue de l’Atlantique Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Rendez-vous de 9h30 à 12h à l’Escale Marine
7 rue de l’Atlantique , 29160 Crozon
Présence d’entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, de l’intérim, du commerce…
Renseignements au 02 98 27 22 54 franceservice@comcom-crozon.bzh
Offres d’emploi sur le site https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/ .
7 Rue de l’Atlantique Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 22 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration
L’événement Job dating Métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration Crozon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime