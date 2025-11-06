Job Dating Multi-secteurs Feyzin Feyzin – Agence SAINT FONS Feyzin

Job Dating Multi-secteurs Feyzin Jeudi 6 novembre, 08h00 Feyzin – Agence SAINT FONS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Saisissez l’opportunité de : – Rencontrer des employeurs qui recrutent sur votre territoire, – Vous informer sur les métiers, – Vous renseigner sur les formations disponibles. – Découvrir comment mettre en place une Immersion. Apportez vos CV !

Nous vous attendons nombreux à la Salle des Fêtes de Feyzin, (Bus 39 et 60 – Arrêt La Bégude).

Feyzin – Agence SAINT FONS 69320 Feyzin Feyzin 69320 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Saisissez l’opportunité de : – Rencontrer des employeurs qui recrutent sur votre territoire, – Vous informer sur les métiers, – Vous renseigner sur les formations disponibles. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution