Job Dating Naval Group – Chaudronnier Tôlier coque et structure en alternance Agence LORIENT VILLE Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T12:30:00 – 2025-11-14T15:00:00

Fin : 2025-11-14T12:30:00 – 2025-11-14T15:00:00

Intéressé par les métiers de la métallurgie ? Naval Group recrute ses futurs Charpentier Coque via une alternance de 12 mois en contrat de professionnalisation, à compter de janvier 2026.

Présentation de l’entreprise et du métier de Charpentier Coque, suivi d’un entretien de recrutement.

Agence LORIENT VILLE 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Brittany

