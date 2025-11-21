JOB DATING OSEZ L’INDUSTRIE Chambéry – DT SAVOIE Chambéry

JOB DATING OSEZ L’INDUSTRIE Vendredi 21 novembre, 11h00 Chambéry – DT SAVOIE Savoy

Dans le cadre du salon « Osez l’Industrie », salon des métiers et du recrutement en Savoie, participez à une matinée dédiée à l’emploi et aux rencontres professionnelles. Les entreprises industrielles locales recrutent ! Venez découvrir leurs offres d’emploi et proposer votre candidature dans l’espace JOB DATING.

Rendez-vous le vendredi 21 novembre, de 10h à 13h, pour un temps fort du salon consacré à l’emploi et aux carrières dans l’industrie. Venez avec votre CV. Inscrivez-vous pour participer

Chambéry – DT SAVOIE 73000 Chambéry Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du salon « Osez l’Industrie », salon des métiers et du recrutement en Savoie, participez à une matinée dédiée à l’emploi et aux rencontres professionnelles. La semaine de l’industrie Recrutement