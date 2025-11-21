JOB DATING OSEZ L’INDUSTRIE Halle événementielle RUBANOX Chambéry

JOB DATING OSEZ L’INDUSTRIE Vendredi 21 novembre, 10h00 Halle événementielle RUBANOX Savoie

Participez à une matinée dédiée à l’emploi et aux rencontres professionnelles dans l’industrie.

Les entreprises industrielles locales recrutent ! Venez découvrir leurs offres d’emploi et proposer votre candidature dans l’espace JOB DATING.

Rendez-vous le vendredi 21 novembre, de 10h à 13h, pour un temps fort du salon consacré à l’emploi et aux carrières dans l’industrie.

Venez avec votre CV.

Inscrivez-vous pour participer au JOB DATING , plusieurs créneaux horaires vous sont proposés 10 heures, 11 heures et 12 heures.

Profitez de la présence de conseillers France Travail pour affiner votre projet professionnel et optimiser vos entretiens.

Halle événementielle RUBANOX 235 avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez rencontrer votre futur employeur !articipez à une matinée dédiée à l’emploi et aux rencontres professionnelles. RECRUTEMENT OFFRES D’EMPLOI