JOB DATING RANDSTAD CHEZ EUROCHENE A SAINT LOTHAIN Saint-Lothain – Agence LONS LE SAUNIER Saint-Lothain

JOB DATING RANDSTAD CHEZ EUROCHENE A SAINT LOTHAIN
Lundi 3 novembre, 08h00
Saint-Lothain – Agence LONS LE SAUNIER
Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Fin : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Venez rencontrer l’Entreprise Eurochêne à Saint Lothain, spécialisée dans la 1ère transformation du chêne avec l’agence Randstad. L’entreprise recrute sur des postes d’opérateur atelier de débits de bois H/F : contrôle qualité, rabotage, profilage, réglage des machines en respectant les ordres de fabrication. L’entreprise recrute également un opérateur de découpe et polyvalent scierie H/F : réaliser la découpe des grumes et l’écorçage, manutention à prévoir. Vous travaillez du lundi au jeudi de

Venez rencontrer l’Entreprise Eurochêne à Saint Lothain, spécialisée dans la 1ère transformation du chêne avec l’agence Randstad. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution