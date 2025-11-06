Job Dating Randstad/Kronenbourg Obernai – Agence MOLSHEIM Obernai

Job Dating Randstad/Kronenbourg Jeudi 6 novembre, 09h00 Obernai – Agence MOLSHEIM European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Les Brasseries Kronenbourg en partenariat avec Randstad Inhouse recrutent leur futurs talents principalement dans les métiers suivants : – Conducteur de ligne de production – Mécanicien Machiniste – Animateur d’équipe conditionnement – Gestionnaire export, transport – Gestionnaire relation client

Venez rencontrer directement les recruteurs des Brasseries Kronenbourg sur leur site entre 10h et 16h.

Obernai – Agence MOLSHEIM 67210 Obernai Obernai 67210 European Collectivity of Alsace Grand Est

