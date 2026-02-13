JOB DATING, Résidence de l’Etang, Mortcerf

JOB DATING Mercredi 18 mars, 14h00, 14h30 Résidence de l’Etang Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Envie de donner du sens à votre carrière ou de découvrir un univers humain et passionnant ?

Mercredi 18 mars

De 14h à 16h

Au sein de la Résidence de l’Étang

Venez rencontrer notre superbe équipe dynamique, échanger sans pression et découvrir le monde riche et passionnant des EHPAD.

Nous recrutons en CDI :

– Infirmier(e)

– Aide-soignant(e)

Nous proposons également des CDD pour des remplacements en :

– Cuisine

– ASH

– Animation

Que vous soyez en recherche d’un poste, en réflexion ou simplement curieux(se), ce job dating est l’occasion idéale de faire connaissance, de poser vos questions et de vous projeter dans une aventure professionnelle humaine et engagée.

On vous attend avec le sourire !

Résidence de l’Etang 8 rue des Maniquets 77163 MORTCERF Mortcerf 77163 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « directionetang@emera.fr »}]

