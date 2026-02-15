JOB DATING Bureau Information Jeunesse Sainte-Livrade-sur-Lot
JOB DATING Bureau Information Jeunesse Sainte-Livrade-sur-Lot mercredi 4 mars 2026.
JOB DATING
Bureau Information Jeunesse 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Vous cherchez un emploi ou une nouvelle opportunité professionnelle ?
Une trentaine d’entreprises de tous secteurs seront présentes pour recruter !
Munissez-vous de votre CV !
Vous cherchez un emploi ou une nouvelle opportunité professionnelle ?
Une trentaine d’entreprises de tous secteurs seront présentes pour recruter !
Munissez-vous de votre CV ! .
Bureau Information Jeunesse 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 47 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOB DATING
Are you looking for a job or a new professional opportunity?
Some thirty companies from all sectors will be on hand to recruit!
Bring your CV with you!
L’événement JOB DATING Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot