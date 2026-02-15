JOB DATING Bureau Information Jeunesse Sainte-Livrade-sur-Lot

JOB DATING

Bureau Information Jeunesse 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Vous cherchez un emploi ou une nouvelle opportunité professionnelle ?

Une trentaine d’entreprises de tous secteurs seront présentes pour recruter !

Munissez-vous de votre CV !

Bureau Information Jeunesse 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 47 98

English : JOB DATING

Are you looking for a job or a new professional opportunity?

Some thirty companies from all sectors will be on hand to recruit!

Bring your CV with you!

