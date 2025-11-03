Job Dating Semaine de l’Emploi Agroalimentaire Agence LAON Laon

Job Dating Semaine de l'Emploi Agroalimentaire Lundi 3 novembre, 12h45 Agence LAON Aisne

Début : 2025-11-03T12:45:00
Fin : 2025-11-03T15:00:00

Fin : 2025-11-03T12:45:00 – 2025-11-03T15:00:00

Le secteur Agroalimentaire vous attire, venez rencontrer des entreprises qui proposent des opportunités d’emploi dans ce secteur, notamment sur des postes d’Opérateur de production, Agent de conditionnement, Conducteur de ligne…

Vous serez reçu en réunion d’information collective pour une présentation des entreprises, ainsi que les postes à pourvoir, puis en entretien individuel. Merci de vous présenter avec un cv actualisé !

