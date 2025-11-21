JOB DATING SEMAINE DE L’INDUSTRIE Agence AUXERRE CLAIRIONS Auxerre

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, venez rencontrer des entreprises qui recrutent, les dispositifs de formations proposés par l’industrie de votre bassin d’emploi. Job dating et visite des locaux du centre de formation de 13h30 à 16h30. Munissez-vous de plusieurs CV

Agence AUXERRE CLAIRIONS 89000 Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520479 »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, venez rencontrer des entreprises qui recrutent, les dispositifs de formations proposés par l’industrie de votre bassin d’emploi. La semaine de l’industrie Recrutement