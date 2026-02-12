JOB DATING SOLARENN : recrutements saisonniers. Coopérative de tomates Agence RENNES EST Rennes Mardi 17 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

SOLARENN RECRUTE ! Venez rencontrer l’Employeur pour les postes à pourvoir en saisonnier. Un moyen de locomotion est demandé pour se rendre à l’entreprise, pas de transport en commun sur les horaires de travail. ( 2*8 en pleine saison) Les postes à pourvoir sont les suivants: – Conducteur de machine H/F – Opérateur de conditionnement H/F – Préparateur de commandes H/F – Cariste H/F – Conducteur de lignes H/F – Manutentionnaire H/F N’oubliez pas votre cv !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T10:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



