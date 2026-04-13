Job Dating spécial été, Salons Anatole France, Levallois-Perret

Job Dating spécial été Mercredi 15 avril, 14h30 Salons Anatole France Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

L’Espace Jeunesse de la Ville de Levallois organise un job dating spécialement dédié aux jeunes de 18 à 25 ans à la recherche d’un emploi saisonnier. Ce forum est l’occasion parfaite de rencontrer des recruteurs et de montrer sa motivation.

Plusieurs entreprises qui recrutent en été seront présentes (France Prestige, Marquetis, Synergie…).

N’hésitez pas à relayer cet évènement au sein de votre réseau !

Salons Anatole France 3 place du Général Leclerc Levallois Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France

C’est LA date à ne pas manquer pour trouver un job d’été !

Mairie de Levallois-Perret