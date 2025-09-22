« Job Dating Stellantis : Accélérez votre carrière avec Manpower » Agence RENNES OUEST Rennes

« Job Dating Stellantis : Accélérez votre carrière avec Manpower » Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 22 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Rencontrez MANPOWER Industrie et découvrez nos opportunités chez Stellantis !Vous cherchez un emploi dans l’industrie automobile ? MANPOWER Industrie recrute pour son client Stellantis ! Rejoignez-nous pour ce Job Dating !Nous vous donnons rendez le lundi 22 septembre de 14h30 à 17h30 dans nos locaux.Nous recherchons des:-Agents de fabrication automobile, -Cariste, -Tôliers automobile, -Retoucheur automobile,-Peintres automobile,-Carrossiers automobile.Nos équipes seront ravies de vous rencontrer et de discuter des opportunités qui s’offrent à vous.Ne manquez pas cette occasion de booster votre carrière dans l’automobile ! Nous avons hâte de vous rencontrer.

Déroulé de l’événement :-Accueil -Présentation vidéo et diaporama-Témoignages de plusieurs techniciens du site -Questions/réponses-Prises de rendez-vous pour des entretiens individuels.L’inscription est obligatoire.N’oubliez pas votre CV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T17:30:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine