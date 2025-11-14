Job Dating Tour Sainte-Pazanne – Agence PORNIC Sainte-Pazanne

Job Dating Tour Vendredi 14 novembre, 08h00 Sainte-Pazanne – Agence PORNIC Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Vous êtes à la recherche de votre futur emploi sur le territoire de Machecoul / Pornic ? Actu.fr, Le Courrier du Pays de Retz et France Travail vous organisent un Forum de l’emploi à Sainte Pazanne. Cet événement est une occasion précieuse de rencontrer des recruteurs locaux et de découvrir diverses opportunités professionnelles. Vous pourrez : – Discuter directement avec les entreprises locales et régionales intéressées par vos compétences. – Échangez avec d’autres candidats et professionnels d

Sainte-Pazanne – Agence PORNIC 44680 Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524725 »}]

Vous êtes à la recherche de votre futur emploi sur le territoire de Machecoul / Pornic ? Actu.fr, Le Courrier du Pays de Retz et France Travail vous organisent un Forum de l’emploi à Sainte Pazanne. #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire