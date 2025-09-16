JOB DATING TRANSPORT Agence RENNES EST Saint-Armel

JOB DATING TRANSPORT Agence RENNES EST Saint-Armel mardi 16 septembre 2025.

JOB DATING TRANSPORT Agence RENNES EST Saint-Armel Mardi 16 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

La Société Couvert et Muret recrute des chauffeurs PL et SPL pour du transport en régional et national.Vous possédez le permis C ou CE, la FIMO/FCO, votre carte conducteur ainsi que l’ADR à jour, …

La Société Couvert et Muret recrute des chauffeurs PL et SPL pour du transport en régional et national.Vous possédez le permis C ou CE, la FIMO/FCO, votre carte conducteur ainsi que l’ADR à jour, alors venez à la rencontre de l’entreprise le mardi 16 septembre !

Présentation de l’entreprise et rencontre individuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486425

Agence RENNES EST 35230 Saint-Armel Saint-Armel 35230 Ille-et-Vilaine