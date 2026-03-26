JOB DATING TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

JOB DATING

TRIE-SUR-BAISE Communauté de Communes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-02 12:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Organisé par la Mission locale des Hautes-Pyrénées.

Inscription au 05 62 98 26 88

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TRIE-SUR-BAISE Communauté de Communes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 26 88 cecilia.davezac@ml65.org

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English :

Organized by Mission locale des Hautes-Pyrénées.

To register, call 05 62 98 26 88

L’événement JOB DATING Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65