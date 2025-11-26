Job Dating Troyes

Job Dating

Début : 2025-11-26 17:30:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

Un Job Dating est organisé par SG GRAND EST à Troyes, le mercredi 26 novembre.



Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ tout le monde est le bienvenu !



Inscription gratuite et obligatoire. Les places sont limitées, ne tardez pas !



Déroulé du Job Dating



Rencontrez les entreprises locales qui recrutent grâce au Job Dating SG GRAND EST ! Une occasion unique pour échanger facilement avec des recruteurs dans une ambiance conviviale.



17h30 Accueil des invités

Vous faites partie des candidats sélectionnés ? Nous vous attendons le jour J à l’adresse indiquée sur votre invitation transmise par email. Une fois sur place, scannez votre QR code pour valider votre présence.



17h45- 18h00 Présentation et sélection des entreprises

Les entreprises se présentent à tour de rôle en indiquant les postes qu’elles ont à pourvoir. Soyez attentifs ! A la fin du discours, sélectionnez le(s) entreprise(s) que vous souhaitez rencontrer grâce au lien communiqué par SMS.



18h00 20h30 Entretiens

Chaque rencontre avec un recruteur dure entre 5 à 10 minutes, soyez donc pertinent pour convaincre que VOUS êtes le candidat idéal ! Pour plus de facilité, vous pourrez suivre tous vos rendez-vous directement depuis votre téléphone*.



*Notre équipe sera disponible tout au long de la soirée pour répondre à vos questions ou en cas de problème technique. .

