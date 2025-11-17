Job Dating & Visite de l’usine VITALAC (Carnoët 22) Carnoët – Agence CARHAIX Carnoët

Job Dating & Visite de l’usine VITALAC (Carnoët 22) Lundi 17 novembre, 08h00 Carnoët – Agence CARHAIX Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, VITALAC a le plaisir d’ouvrir les portes de son site de production le lundi 17 novembre 2025 au matin. Au programme de cette matinée : – Visite guidée de l’usine Vitalac, pour découvrir les métiers et les savoir-faire industriels. – Job dating, pour échanger directement avec les équipes RH et opérationnelles sur les opportunités professionnelles à pourvoir. Cet événement s’adresse à toute personne intéressée par les métiers de l’industrie agroalimentai

Carnoët – Agence CARHAIX 22160 Carnoët Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517233 »}]

