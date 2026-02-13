Job Truck, Parvis de l’Hôtel de ville, Le Chesnay-Rocquencourt

Job Truck Jeudi 5 mars, 13h00 Parvis de l’Hôtel de ville Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T13:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T13:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Parvis de l’Hôtel de ville 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

L’info emploi dans votre quartier

Ville du Chesnay-Rocquencourt