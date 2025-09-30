Job ‘Up Le rendez-vous de l’emploi place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Job ‘Up Le rendez-vous de l’emploi place Jules Nadi Romans-sur-Isère mardi 30 septembre 2025.

Job ‘Up Le rendez-vous de l’emploi

place Jules Nadi Les Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-30 17:00:00

fin : 2025-09-30 19:30:00

2025-09-30

La Ville de Romans organise sa 10ème édition du Job’Up rendez-vous de l’Emploi, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires France Travail, Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche et l’APEC.

place Jules Nadi Les Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 com@ville-romans26.fr

English :

The City of Romans organizes its 10th Job’Up rendez-vous de l’Emploi, with the support of the Auvergne-Rhône-Alpes Region and its partners France Travail, Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche and APEC.

German :

Die Stadt Romans veranstaltet mit Unterstützung der Region Auvergne-Rhône-Alpes und ihren Partnern France Travail, Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche und APEC zum zehnten Mal das Job’Up rendez-vous de l’Emploi.

Italiano :

La città di Romans organizza il suo 10° Job’Up rendez-vous de l’Emploi, con il sostegno della Regione Auvergne-Rhône-Alpes e dei suoi partner France Travail, Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche e APEC.

Espanol :

La ciudad de Romans organiza su 10ª edición de Job’Up rendez-vous de l’Emploi, con el apoyo de la Región Auvernia-Ródano-Alpes y sus socios France Travail, Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors, Cap Emploi Drôme Ardèche y APEC.

