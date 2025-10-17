Jobdating Chu Nantes tous métiers Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes

Jobdating Chu Nantes tous métiers Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public, Adulte

Le CHU de Nantes organise un jobdating vendredi 17 octobre 2025 de 10h à 16h à l’hôpital Saint-Jacques, dans le bâtiment Providence. Cet événement sera l’occasion pour les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion de :- découvrir les différents services de l’hôpital,- rencontrer et échanger avec les équipes,- s’informer sur les opportunités professionnelles au sein du CHU de Nantes.

Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes 44200

https://www.rejoignez-le-chu-de-nantes.fr/emploi-et-formation/participez-a-notre-jobdating-le-17-octobre-prochain/