Jobdating Chu Nantes tous métiers Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Nantes

Jobdating Chu Nantes tous métiers Vendredi 17 octobre, 10h00 Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Loire-Atlantique

Le CHU de Nantes organise un jobdating vendredi 17 octobre 2025 de 10h à 16h à l’hôpital Saint-Jacques, dans le bâtiment Providence.

Cet événement sera l’occasion pour les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion de :

– découvrir les différents services de l’hôpital,

– rencontrer et échanger avec les équipes,

– s’informer sur les opportunités professionnelles au sein du CHU de Nantes.

Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes 85 Rue Saint-Jacques, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

