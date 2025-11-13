JOBDATING DE L’INDUSTRIE ET DE L’AGROALIMENTAIRE La Roche-sur-Yon – Agence LA ROCHE SUD La Roche-sur-Yon

JOBDATING DE L’INDUSTRIE ET DE L’AGROALIMENTAIRE Jeudi 13 novembre, 13h00 La Roche-sur-Yon – Agence LA ROCHE SUD Vendée

L’industrie et l’agro recrutent…même les curieux ! Intéressé.e par les métiers de l’Industrie et/ou de l’Agro Alimentaire ? Curieux de découvrir ces secteurs riches en opportunités ? Participez au Job Dating organisé par les agences France Travail de La Roche-sur-Yon, la CCI et les partenaires du Réseau Pour l’Emploi.

Pourquoi participer ? • Rencontrez des entreprises locales qui recrutent • Passez des entretiens courts et informels pour initier les échanges • Développez votre réseau VENEZ NO

La Roche-sur-Yon – Agence LA ROCHE SUD 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vallée Verte Vendée Pays de la Loire

