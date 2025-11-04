Jobdating Mecaprotec _ Opérateur polyvalent de production _ Opérateur environnement peinture Agence MURET Muret

Mecaprotec Industries, recherche des opérateurs polyvalents de production et des opérateurs environnement peinture. Recrutement accessible aux débutants, une formation en interne est prévue.

Réunion d’information : présentation de l’entreprise, des postes de formation et dispositif de formation (POEI, PMSMP …) – Entretien individuel. – Prévoir la matinée.

Agence MURET 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitania

