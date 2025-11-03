Jobdating spécial métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ! Agence HAUBOURDIN Haubourdin

Jobdating spécial métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ! Agence HAUBOURDIN Haubourdin lundi 3 novembre 2025.

Jobdating spécial métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ! Lundi 3 novembre, 12h30 Agence HAUBOURDIN Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T12:30:00 – 2025-11-03T14:00:00

Fin : 2025-11-03T12:30:00 – 2025-11-03T14:00:00

Jobdating spécial métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ! Vous êtes curieux de découvrir les métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ? Vous cherchez un emploi, une formation, où souhaitez découvrir un secteur qui recrute toute l’année ? Cet événement est fait pour vous ! Venez participer à un jobdating en partenariat avec le Groupement d’Employeurs Agricoles des Flandres, situé à Hazebrouck. Rencontrez directement les équipes et découvrez : – Des offres d’emploi variées sur t

Agence HAUBOURDIN 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517133 »}]

Jobdating spécial métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture ! La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire