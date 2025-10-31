Jobs d’été Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Jobs d’été

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Vous recherchez un emploi saisonnier ?

Venez aux Jobs d’été , organisé par le Point Information Jeunesse. Des employeurs y rencontreront leurs futurs salariés saisonniers. N’oubliez pas votre CV !

De 9h à 13h dans la salle du Broustic. .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 69 57 31

L’événement Jobs d’été Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Andernos-les-Bains