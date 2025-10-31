Jobs d’été Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Jobs d’été Salle du Broustic Andernos-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Jobs d’été
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Vous recherchez un emploi saisonnier ?
Venez aux Jobs d’été , organisé par le Point Information Jeunesse. Des employeurs y rencontreront leurs futurs salariés saisonniers. N’oubliez pas votre CV !
De 9h à 13h dans la salle du Broustic. .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 69 57 31
